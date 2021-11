Promozione, Girone A: quattro i derby parmensi nella nona giornata

Al via questa sera alle 20,30 la nona giornata del Girone A di Promozione con la super sfida tra seconda e prima in classifica, Castellana Fontana e Bobbiese. Gli ospiti arrivano dalla vittoria sulla Pontenurese, mentre i padroni di casa hanno battuto nel turno scorso il Cervo che giocherà domani in contemporanea con tutte le altre alle 14,30 in casa del Tonnotto San Secondo.

Quest’ultimo è fresco di passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fidentina, squadra di Eccellenza, e sta scalando la classifica dopo un avvio poco convincente. Compito arduo per la Langhiranese che non ha ancora trovato beneficio dal cambio in panchina e arriva da due sconfitte: i grigiorossi dovranno cercare punti salvezza in casa contro il Carignano che è una delle squadre più in forma del momento e che è stato fermato dal Fornovo Medesano domenica scorsa con uno scialbo 0-0.

Saranno altri due i derby di giornata, uno proprio tra Fornovo Medesano e Viarolese, quest’ultima in grave difficoltà e ferma ancora ad un punto in classifica; l’altro vedrà protagonisti il Noceto, fermo a metà classifica, e il Fiore Pallavicino che col pareggio della scorsa settimana contro la Gotico Garibaldina si è portato a quattro punti. Le altre gare di giornata saranno i derby piacentini Pontenurese-Vigolo Marchese e Gotico Garibaldina-Alsenese.