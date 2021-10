Promozione, Girone A: big match Carignano-Fornovo Medesano, Il Cervo cerca continuità

Secondo anticipo stagionale per la Langhiranese fresca di cambio in panchina dopo la sconfitta casalinga contro Il Cervo. A salutare è stato mister Giordani che ha lasciato il posto a Marco Bianchi, stasera per la prima volta in campo con i grigiorossi per cercare di migliorare la classifica nel derby che si disputerà in casa del Tonnotto San Secondo; i tuttineri sono in un buon momento di forma dopo la vittoria contro il Noceto che domani, alle 14,30 (nuovo orario delle partite), andrà in casa del Vigolo Marchese con la voglia di rialzarsi e ricominciare a macinare punti importanti per la classifica.

Sfida interessante tra due squadre in grande forma come il Carignano e il Futura Fornovo Medesano, la prima che arriva con tre vittorie consecutive alle spalle e la seconda che cerca riscatto dopo il pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca contro la capolista Bobbiese. Lanciato Il Cervo che ha una striscia di quattro risultati utili e domani affronterà tra le mura amiche il Castellana Fontana, secondo in classifica dopo la vittoria sul Fiore Pallavicino.

Quest’ultimo ospiterà la Gotico Garibaldina per dare vita ad un acceso scontro salvezza. Testacoda invece per la Viarolese che, ultima in classifica con un punto, affronterà l’Alsenese, attualmente seconda pari punti con Carignano e Castellana Fontana. La capolista Bobbiese, infine, ospiterà la Pontenurese per un derby piacentino.