Promozione, Girone A: Carignano e Fornovo Medesano si annullano, ancora una sconfitta per la Langhiranese

Continua la marcia della Bobbiese che vince ancora e lo fa per 3-2 ai danni della Pontenurese che rimane nella parte bassa della classifica con 8 punti. Seguono al secondo posto il Castellana Fontana che vince in rimonta contro un ottimo Cervo e l’Alsenese che in casa, con un 1-0, condanna la Viarolese a rimanere ultima in classifica con un punto. Non riesce a tenere il passo il Carignano che dopo una serie di vittorie inciampa in un pareggio a reti inviolate contro la miglior difesa del campionato del Fornovo Medesano, scivolato fuori dalla zona Play Off per il sorpasso del Tonnotto San Secondo che ha vinto nell’anticipo del sabato sera contro la Langhiranese, fresca di cambio in panchina, ma ancora ferma a sei punti in terzultima posizione. Prova a muovere la classifica il Fiore Pallavicino con un pareggio casalingo contro una diretta concorrente per la salvezza, la Gotico Garibaldina; pareggio anche per il Noceto che in casa del Vigolo Marchese fa 1-1 e rimane a metà classifica.