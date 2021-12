Promozione, Girone A: sfida al vertice per il Tonnotto, Noceto in casa della Viarolese

Si aprirà con il derby tra Carignano e Fiore Pallavicino il quindicesimo turno del Girone A di Promozione. Sabato alle 14,30 le due squadre si affronteranno a caccia dei tre punti con obiettivi diversi. I giallorossi vogliono rimanere saldamente all’interno della zona play off, mentre gli ospiti sono penultimi e devono provare a recuperare subito per sperare ancora nella salvezza diretta, senza passare dai play out. La giornata prosegue sabato con il derby Gotico Garibaldina-Vigolo Marchese alle 15,00, sfida salvezza tra quintultima e quartultima.

Domenica alle 14,30 invece il Tonnotto San Secondo avrà una sfida al vertice contro la seconda in classifica, l’Alsenese, in cui dovrà cercare di non farsi sorpassare e di non lasciare scappare l’altra capolista, ovvero il Castellana Fontana che giocherà in casa del Fornovo Medesano, a metà classifica con una partita in meno a causa della partita da rigiocare contro il Vigolo Marchese. Il Noceto cercherà invece di raggiungere la zona play off giocando in casa del fanalino di coda Viarolese; a portata di mano per i gialloblù c’è la Bobbiese che dopo un laccio di stagione straordinario, ha perso brillantezza e sta attraversando un momento poco felice essendo passata dal primo al quinto posto in classifica.

Domenica i piacentini ex capolista ospiteranno Il Cervo che è in un buon momento, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, ed è determinato a rimanere fuori dalla zona rossa. A cercare la salvezza c’è anche la Langhiranese che continua con risultati altalenanti e che domani cercherà tre punti in casa della Pontenurese, squadra che ha scalato la classifica trovandosi nella scia delle prime.