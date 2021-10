Promozione, Girone A: due anticipi nella sesta giornata, si parte stasera con Il Cervo-Fornovo Medesano

Parte questa sera il Girone A di Promozione che vede in programma due anticipi questa settimana. Ad aprire le danze sarà il match di questa sera alle 20,30 tra Il Cervo e il Fornovo Medesano. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie: per mister Ferrari si tratta della prima in campionato che ha data grande entusiasmo ed è arrivata nella trasferta contro la Gotico Garibaldina; per la compagine del presidente Squeri si è trattato di consolidare un avvio di campionato strepitoso, vincendo per 4-0 contro il Fiore Pallavicino.

Si proseguirà poi sabato sera, sempre alle 20,30, con Noceto-Castellana Fontana, gara da alta classifica, con le due squadre separate solo da un punto rispettivamente al quarto e terzo posto in classifica; entrambe inoltre arrivano da una giornata poco favorevole in cui i piacentini hanno pareggiato contro il Tonnotto e i parmensi hanno perso contro la Langhiranese nell’anticipo del sabato. Passando a domenica, i grigiorossi sono attesi sul campo del Vigolo Marchese che ha perso l’ultima in casa dell’Alsenese e che ancora non ha ottenuto nemmeno un punto.

Il Tonnotto cercherà di cambiare rotta, dopo un avvio poco convincete, ospitando la Gotico Garibaldina. Il Fiore Pallavicino, dopo la brutta sconfitta nel derby contro il Futura Fornovo Medesano, torna in casa e ospita la Pontenurese che si trova a un solo punto di distacco in classifica dopo l’ultima sconfitta contro il Carignano. Quest’ultimo darà vita al derby di giornata contro la Viarolese che ancora cerca la prima vittoria e che arriva da una batosta casalinga contro la Bobbiese (0-4). La settimana gara di giornata sarà il derby piacentino di altissima classifica proprio tra la potenza Bobbiese, ancora prima a punteggio pieno, contro l’Alsenese, che insegue a due punti.