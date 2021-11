Promozione, Girone A: sfida importante tra Noceto e Carignano, il Tonnotto cerca di scalare la classifica

Parte con un big match l’undicesima giornata del Girone A di Promozione: ad affrontarsi nell’anticipo del sabato alle 20,30 saranno la prima e la terza in classifica, ovvero Alsenese e Castellana Fontana, in casa di quest’ultima. La Langhiranese, ancora in difficoltà in classifica, ospiterà domenica alle 14, 30 in contemporanea con le altre partite, la seconda in classifica, ovvero la Bobbiese che arriva da due pareggi consecutivi. Cerca l’assalto il Carignano che andrà a giocare in casa del Noceto e che, con una vittoria, potrebbe salire al secondo posto in classifica, a meno che il Castellana Fontana non vinca domani sera.

Stesso obiettivo per il Tonnotto che, dopo la vittoria contro il VIgolo Marchese che lo ha lanciato a 20 punti con Carignano e Castellana Fontana, affronterà il derby contro il Fiore Pallavicino che non riesce a lasciare il penultimo posto in classifica. All’ultimo posto invece rimane la Viarolese che arriva dalla sconfitta casalinga per 1-6 contro la Pontenurese e che domenica sarà in casa della Gotico Garibaldina per uno scontro diretto importantissimo. Forte della vittoria per 4-2 sul Noceto, Il Cervo giocherà la seconda partita consecutiva in casa e questa volta ospiterà il Vigolo Marchese, terzultimo a sette punti. Il Fornovo Medesano, dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro l’Alsenese, cerca subito di rialzarsi affrontando in casa i piacentini della Pontenurese.