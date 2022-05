Promozione, Girone A: domani al via play off e play out

Hanno inizio domani gli spareggi per le parmensi del Girone A di Promozione: alle 16.30 al via il match tra Carignano e Bobbiese, sfida dalla quale uscirà la squadra che andrà domenica 29 maggio a sfidare il Tonnotto San Secondo, arrivato secondo in campionato e passato direttamente al secondo turno dei play off avendo ben oltre sei punti di distacco dalla quinta classificata. I giallorossi dunque dovranno approfittare del vantaggio di giocare in casa per cercare di eliminare i piacentini e andare al derby finale contro i tuttineri.

Dall’altra parte invece, a lottare per la permanenza nella categoria, c’è la Langhiranese che ha lottato fino all’ultimo per giocarsi la possibilità di decidere tutto ai play out: i grigiorossi giocheranno in casa contro il Vigolo Marchese, meglio posizionato in classifica, dunque la gara di ritorno, prevista per domenica 29 maggio, si giocherà in casa dei piacentini.