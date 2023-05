Promozione: Il Cervo-Team Traversetolo rinviata al 27 maggio

E’ stata rinviata la partita valida per i play out tra TEam Traversetolo e Il Cervo, inizialmente in programma domani, domenica 21 maggio, alle 16.30. Il match si giocherà invece sabato 27 maggio alle 16.30 grazie all’accordo tra le società e il CRER in seguito alla tragica scomparsa di Gabriele Gallani, 24enne giocatore dei rosanero. Il ragazzo è stato trovato senza vita ad Amsterdam (Leggi qui).