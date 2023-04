Promozione, Girone A: scontri decisivi per la salvezza

Quartultima giornata per il Girone A di Promozione che scenderà in campo domenica alle 15.30 con tante gare decisive. Il Cervo cercherà punti salvezza sul difficile campo della Bobbiese. Il Tonnotto tenterà nuovamente l’assalto alla capolista giocando in casa del Felino, mentre la Pontenurese, dalla vetta, giocherà in casa contro il Carpaneto Chero che è scivolato in posizione non del tutto tranquilla.

Bella sfida tra Noceto e Gotico Garibaldina, con i gialloblù che spingono per rimanere nei play off, mentre i piacentini vogliono mantenere almeno la terza posizione. Vorrebbe rientrare invece negli spareggi promozione il Carignano che sarà in casa del Brescello impegnato nella lotta per la salvezza.

Saranno invece tre gli scontri diretti che potranno dire tanto per la permanenza in categoria: Il Team Traversetolo ospiterà l’Alsenese che naviga appena sopra la quota play out, mentre sarà direttissimo lo scontro tra Terme Monticelli e Solignano. Anche Vigolo Marchese-Fornovo Medesano sarà lotta all’ultimo sangue.