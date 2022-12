Promozione, Girone A: Carignano derby col Terme Monticelli

Anticipo tutto piacentino per la quattordicesima giornata del Girone A di Promozione. Domani infatti si affronteranno Alsenese e Bobbiese. Domenica alle 14,30 invece saranno in campo tutte le parmensi con il Carignano che torna in casa per il derby contro il Terme Monticelli e con l’obiettivo di non perdere il contatto con la capolista Pontenurese che sarà di scena in casa del Brescello.

Match delicato tra Tonnotto San Secondo e Fornovo Medesano: i tuttineri vogliono infatti ritornare subito in zona play off, mentre il Medesano deve uscire alla svelta dalla crisi e rimettere la testa fuori dalla zona play out. Cerca punti per non rischiare di tornare in zona rossa anche il Noceto che avrà uno scontro diretto con la penultima, il Team Traversetolo.

Il fanalino di coda Solignano invece ospiterà Il Cervo che viene da un buon momento. A caccia di continuità il Felino che sarà in campo in casa della Gotico Garibaldina reduce da una sconfitta. Si giocherà poi Carpaneto Chero-Vigolo Marchese.