Promozione, Girone A: Tonnotto in anticipo, domenica derby salvezza importanti

Comincia l’ultima parte della regular season di Promozione. Tra poche settimane infatti comincerà a delinearsi in maniera netta la classifica per capire chi rischierà di più e chi invece potrà giocarsi la promozione. Questo weekend sarà il Tonnotto San Secondo ad aprire le danze nell’anticipo di sabato contro il Brescello alle 15.

Domenica alle 14.30 invece sono attesi tre derby per le parmensi. Il Solignano, che sta tentando di risalire, ospiterà il Carignano che invece lotta per mantenere i play off. Il Cervo e il Noceto giocheranno una gara da metà classifica, entrambe ancora in ballo per entrambi gli obiettivi e separate da un solo punto in classifica. Il Felino invece ospiterà il Terme Monticelli, per uno scontro salvezza: chi perderà potrebbe essere risucchiato dai play out.

La Futura Fornovo Medesano sta cercando di saltare fuori dalle sabbie mobili e ospiterà l’Alsenese, mentre il Team Traversetolo sarà in casa del Vigolo Marchese per cercare di riavvicinarsi almeno alla quota play out. Infine la Bobbiese ospiterà la capolista Pontenurese e il Carpaneto Chero attenderà la seconda della classe, la Gotico Garibaldina.