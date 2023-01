Promozione, Girone A: comincia il girone di ritorno, Carignano e Tonnotto all'assalto

Sarà il derby tra Vigolo Marchese e Gotico Garibaldina ad aprire la sedicesima giornata, il girone di ritorno e il 2023 del Girone A di promozione. Il match tra piacentine si disputerà domani alle 15. Domenica in campo alle 14.30 ci saranno invece tutte le parmensi per riprendere il proprio cammino verso gli obiettivi prefissati. Il Carignano vorrà cercare di avvicinarsi alla capolista andando in trasferta in casa della Bobbiese.

La Pontenurese, dalla vetta, avrà invece il testacoda contro il Team Traversetolo, ora ultimo. Il Felino vuole riprendere il cammino verso la salvezza e ospiterà il Brescello. Sarà invece derby salvezza tra Fornovo Medesano e Solignano. Il Cervo dovrà vedersela con l’Alsenese e il Tonnotto vorrà cercare i play off ospitando il Carpaneto Chero. Infine sarà derby di metà classifica tra Terme Monticelli e Noceto.