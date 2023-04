Promozione, Girone A: il Tonnotto cerca la vetta, scontri salvezza...

Terzultima giornata di campionato per il Girone A di Promozione. Sono tanti i giochi da decidere. Tutte giocheranno domenica alle 15.30 e fondamentale sarà il derby d’alta classifica tra Gotico Garibaldina e Pontenurese, dal momento che il Tonnotto è in piena corsa per arrivare in vetta e ospiterà il Vigolo Marchese che invece cerca di stare aggrappato alla salvezza in ogni modo.

Nella zona salvezza sono tante le parmensi che sono ancora in bilico: il Team Traversetolo sarà sul campo del Carignano che cerca disperatamente di riconquistare i play off. Scontro diretto invece tra Fornovo Medesano e Il Cervo. Il Solignano avrà il difficile compito di contrastare la Bobbiese. Il Terme Monticelli invece sarà sul campo dell’Alsenese ormai a un passo dalla salvezza.

Il Noceto e il Felino, che ormai non hanno più grandi obiettivi da raggiungere, saranno rispettivamente sul campo del Brescello e sul campo del Carpaneto Chero.