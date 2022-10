Promozione, Girone A: anticipo tra Fornovo Medesano e Terme Monticelli

Dopo la vittoria della settimana scorsa in casa dell’Alsenese, ha ripreso la sua marcia nei primi posti della classifica il Fornovo Medesano che giocherà domani in anticipo nel derby contro il Terme Monticelli che spinge alle spalle delle prime.

Il Carignano, ora primo in classifica, giocherà invece in contemporanea a tutte le altre domenica alle 15,30 in casa del Tonnotto San Secondo per un big match contro i tuttineri che sono partiti male in questo campionato e devono cercare subito di cominciare a risalire in classifica. A metà classifica si trova invece il Felino che ospiterà l’altra capolista, la Pontenurese.

Nelle zone basse della classifica troviamo lo scontro diretto tra Il Cervo e i reggiani del Brescello, mentre il Team Traversetolo sarà ospite della Bobbiese ora quinta in classifica. Il Solignano, dall’ultimo posto, sfiderà la Gotico Garibaldina quarta a 11 punti, infine il Noceto, che ha ottenuto domenica scorsa i primi punti, sarà in casa del Vigolo Marchese, stabile a metà classifica. Il Carpaneto Chero ospiterà invece l’Alsenese.