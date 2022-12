Promozione, Girone A: big match tra Pontenurese e Carignano

E’ il derby tra Il Cervo e il Tonnotto ad aprire la quindicesima giornata del Girone A di Promozione, giunto all’ultimo appuntamento del 2022. Domenica fari puntati sul big match tra Pontenurese e Carignano, divise da tre punti in testa alla classifica. Il Terme Monticelli ospiterà invece la terza, la Gotico Garibaldina, mentre sarà scontro diretto tra Bobbiese e Carpaneto Chero.

Il Felino vuole continuare la striscia positiva giocando in casa contro l’Alsenese. Scontro diretto nel derby tra Fornovo Medesano e Noceto, due squadre che hanno atto un percorso opposto e che ora devono pensare a salvarsi. Sfida salvezza anche tra Team Traversetolo e Brescello, mentre il Solignano sarà in casa del Vigolo Marchese che lotta per entrare nei play off.