Promozione, Girone A: big match tra Carignano e Tonnotto

Sfida salvezza per Il Cervo nell’anticipo del sabato della ventunesima giornata del Girone A di Promozione; i neroverdi saranno infatti sul campo del Brescello. Domenica alle 14.30 big match nel derby tra Carignano e Tonnotto San Secondo, mentre tra Terme Monticelli e Fornovo Medesano sarà derby salvezza.

Il Team Traversetolo, per cercare di riavvicinarsi alla quota play out, ospiterà la Bobbiese, mentre il Solignano sarà sul campo della seconda in classifica, la Gotico Garibaldina. Match complicato per il Felino che sarà sul campo della capolista Pontenurese, mentre il Noceto ospiterà il Vigolo Marchese. Infine l’Alsenese ospiterà il Carpaneto Chero.