Promozione, Girone A: scontro direttissimo tra Team Traversetolo e Solignano

Bella sfida per il Tonnotto nella venticinquesima giornata di Promozione, con i tuttineri che andranno sul campo della capolista che non sta godendo della sua miglior forma ultimamente. Sfida d’alta classifica anche per il Carignano che ospiterà la Gotico Garibaldina, mentre il Noceto farà a spallate con il Carpaneto Chero per avvicinarsi ai play off.

Anche il Felino vorrà tentare l’assalto e lo farà tra le mura amiche contro il Vigolo Marchese che cerca invece punti salvezza. Derby di bassa classifica invece tra Terme Monticelli e Il Cervo, andando ancora più in basso ci sarà il derby tra ultima e penultima, ovvero Team Traversetolo e Solignano.

La Futura Fornovo Medesano avrà invece la complicata trasferta in casa della Bobbiese per provare ad avvicinarsi ai play off per togliersi qualche soddisfazione, ma la lotta è ormai veramente serrata. Infine il Brescello ospiterà l’Alsenese.