Promozione, Girone A: derby tra Noceto e Carignano

Sarà il derby piacentino tra la capolista Pontenurese e l’Alsenese ad aprire la undicesima giornata del Girone A di Promozione. Domenica alle 14,30 in campo l’altra capolista, il Carignano, che sarà ospitato dal Noceto ferito dall’ultima sconfitta. Sfida salvezza invece tra Felino e Solignano, mentre il Tonnotto avrà lo scontro diretto per cercare di tenersi alle spalle l’avversario di giornata, la Bobbiese.

Il Fornovo Medesano, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ‘Minetti’, andrà sul campo di un Brescello in difficoltà, mentre il Team Traversetolo, che ha perso lo scontro diretto con il Solignano domenica scorsa, ospiterà la Gotico Garibaldina terza in classifica. Per il Terme Monticelli c’è il Carpaneto Chero, avversario scomodo che sta risalendo la classifica, infine Il Cervo vorrà confermarsi fuori dai play out giocando in casa del Vigolo Marchese che potrebbe essere superato in classifica dai neroverdi in caso di vittoria di questi ultimi.