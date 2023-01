Promozione, Girone A: derby tra Carignano e Felino in anticipo

Sarà derby parmense nell’anticipo di sabato del Girone A di Promozione. A sfidarsi saranno Carignano e Felino, con obiettivi di classifica diversi, ma entrambi a caccia di punti pesanti. Domenica alle 14.30 si giocheranno altri due derby: quello tra il fanalino di coda Team Traversetolo e la Futura Fornovo Medesano, che ha ritrovato la via della vittoria dopo un momento buio, e quello tra il Solignano penultimo e il Tonnotto San Secondo che vuole confermarsi in zona play off.

Il Terme Monticelli sarà di scena in casa di un Brescello molto agguerrito e il Noceto giocherà in casa contro la capolista Pontenurese. Infine Il Cervo avrà uno scontro diretto in casa del Carpaneto Chero per rimanere a distanza dalla zona play out. Sugli altri campi si giocheranno Alsenese-Vigolo Marchese e Gotico Garibaldina-Bobbiese.