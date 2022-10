Promozione, Girone A: anticipo tra Noceto e Solignano, scontro d'alta classifica per il Medesano

Parte domani con il derby tra Noceto e Solignano la settima giornata del Girone A di Promozione. I gialloblù sono lanciati dopo due vittorie consecutive, mentre gli ospiti devono ancora trovare il primo bottino pieno e sono fermi ad un punto in classifica. Domenica invece il Carignano cercherà di rialzare subito la testa nel match contro l’Alsenese, mentre il Tonnotto vorrà dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby contro i giallorossi andando a giocare sul campo del Team Traversetolo che sta invece cercando piano piano di uscire dalla zona rossa.

Deve tornare alla vittoria anche il Felino che ospiterà una squadra ostica come la Bobbiese, mentre il Fornovo Medesano sarà in trasferta in casa della Gotico Garibaldina per uno scontro diretto di alta classifica. La capolista Pontenurese ospiterà Il Cervo, mentre il Terme Monticelli torna in casa per affrontare il Vigolo Marchese. Infine il Brescello giocherà contro il Carpaneto Chero.