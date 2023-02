Promozione, Girone A: anticipo per il Carignano

Giocherà in anticipo in questo weekend il Carignano che sarà domani alle 15 in casa dell’Alsenese. Domenica poi il Felino sarà in casa della Bobbiese per cercare di avvicinarsi ai play off. Scontro complicato per la Futura Fornovo Medesano che ospiterà invece la seconda in classifica, la Gotico Garibaldina. Ancora più complicata la situazione del Cervo che cerca punti salvezza e che deve affrontare la capolista Pontenurese.

Derby poi tra il Solignano e il Noceto, squadre con obiettivi attualmente diversi, così come le due formazioni dell’altro derby di giornata, Tonnotto San Secondo e Team Traversetolo. Scontro diretto per la salvezza per il Terme Monticelli in casa del Vigolo Marchese, infine il Carpaneto Chero ospiterà il Brescello.