Promozione, Girone A: si torna in campo alle 15.30

Si torna a giocare alle 15.30 la domenica per la promozione che sta andando verso la fase più calda del campionato. La ventiseiesima giornata sarà delicata per le sorti della vetta con il Tonnotto che giocherà in casa contro la Bobbiese per cercare di raggiungere la capolista Pontenurese impegnata invece sul campo dell’Alsenese che cerca punti salvezza.

Si contenderanno invece un posto al sole nei play off Carignano e Noceto che daranno vita ad un derby tutto parmense. Sarà derby anche tra Solignano e Felino, con i biancazzurri che stanno ancora sognando la salvezza, mentre i rossoblù possono provare l’assalto agli spareggi promozione. Ultima chiamata per il Team Traversetolo che deve provare a lasciare l’ultima posizione giocando sul campo della Gotico Garibaldina.

Devono assolutamente tornare a vincere il Terme Monticelli e Il Cervo, invischiati nella lotta salvezza e rispettivamente impegnati domenica contro Carpaneto Chero e Vigolo Marchese. Infine il Fornovo Medesano avrà uno scontro diretto contro il Brescello per cercare di chiudere senza sofferenze questa stagione di alti e bassi.