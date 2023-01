Promozione, Girone A: Fornovo Medesano in anticipo

Anticipo tra Fornovo Medesano e Carpaneto Chero per la diciottesima giornata del Girone A di Promozione. Domani alle 15 i parmensi cercheranno la terza vittoria consecutiva per uscire dal play out. Domenica alle 14.30 in campo il Noceto in casa della Bobbiese per cercare riscatto, derby tra Il Cervo e il Carignano che deve provare a riavvicinarsi alle prime.

Il Solignano vorrà invece ripetersi e centrare un’altra vittoria contro i diretti concorrente per la salvezza dell’Alsenese. Match complicato per il Terme Monticelli che ospiterà la capolista, mentre il Tonnotto San Secondo dovrà vedersela con la seconda in classifica per il big match di giornata. Infine alle 17.30 andrà in scena uno scontro direttissimo per la salvezza tra Felino e Team Traversetolo.