Promozione, Girone A: Carignano in anticipo, domenica cambia l'orario

Anticipo per il Carignano che domani affronterà la trasferta in casa del Carpaneto Chero per l’ottava giornata del Girone A di Promozione. Domenica cambia invece l’orario e si giocherà alle 14.30 con la capolista Pontenurese che giocherà il derby in casa del Vigolo Marchese, sarà derby anche tra la seconda Gotico Garibaldina e l’Alsenese.

Saranno tre i derby invece per le parmensi con il Tonnotto che ospiterà il Noceto, mentre il Team Traversetolo andrà a caccia di punti in casa del Cervo; Fornovo Medesano reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia ospiterà il Felino che si trova in difficoltà in questa fase del campionato. Il Terme Monticelli andrà a cercare punti nello scontro diretto con la Bobbiese per raggiungere i piacentini in classifica, infine il Solignano dovrà cercare la prima vittoria in casa contro il Brescello che è in crescita.