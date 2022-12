Promozione, Girone A: Carignano sogna il primo posto assoluto

Big match nell’anticipo del sabato alle 15 nel Girone A di Promozione con la capolista Pontenurese che ospiterà la seconda in classifica Gotico Garibaldina per un derby che potrebbe cambiare la classifica nelle prime posizioni. L’altra capolista, il Carignano, giocherà domenica alle 14.30 insieme a tutte le altre e sarà impegnata in casa del Team Traversetolo per un testacoda tutto parmense.

Scontro diretto per la permanenza nei play off tra Vigolo Marchese e Tonnotto San Secondo. Il Noceto, reduce da una batosta, vuole subito rialzarsi ospitando il Brescello, mentre il Fornovo Medesano, dopo il cambio in panchina, sarà in casa del Cervo per un derby salvezza.

Cerca punti importanti per rimanere fuori dai play out il Felino che ospiterà il Carpaneto Chero che arriva da un momento di grande forma. Il Terme Monticelli spinge per entrare nei play off e ospiterà un’Alsenese che invece lotta per la salvezza, così anche il Solignano che sarà in casa della Bobbiese.