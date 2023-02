Promozione, Girone A: Team Traversetolo in anticipo col Terme Monticelli

Anticipo per il fanalino di coda Team Traversetolo che ha appena effettuato un cambio in panchina: in casa dei rosanero domani alle 15 arriverà il Terme Monticelli che deve vincere per non rischiare di finire dentro ai play out. Domenica alle 14.30 il Carignano ospiterà il Vigolo Marchese per cercare di rilanciarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana; stesso obiettivo anche per il Tonnotto San Secondo che sarà invece in casa dell’Alsenese.

Vorrà provare a dare continuità ai risultati il Solignano che andrà a trovare il Carpaneto Chero, squadra in ottima forma in questo momento. Il Cervo sarà sul campo della seconda in classifica, la Gotico Garibaldina, mentre il Fornovo Medesano dovrà vedersela con la capolista Pontenurese. Derby per non farsi risucchiare dai play out tra Noceto e Felino, infine il Brescello ospiterà la Bobbiese.