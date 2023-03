Promozione, Girone A: Noceto e Tonnotto si sfidano nell'anticipo

Campionato di Promozione che arriva alla ventitreesima giornata e parte con l’anticipo del sabato alle 15 tra Noceto e Tonnotto San Secondo, un derby parmense che preannuncia scintille dal momento che entrambe le squadre stanno puntando ai play off: i gialloblù vogliono entrarci, mentre i tuttineri vogliono mantenerli.

Domenica alle 14.30 il Carignano ospiterà il Carpaneto Chero per per approfittare del turno casalingo e rimanere agganciato al Tonnotto. Derby che vale uno scontro diretto importantissimo per capire le ambizioni delle due squadre tra Felino e Fornovo Medesano, mentre Il Cervo cercherà di rimanere fuori dalla zona rossa nel derby in casa del fanalino di coda Team Traversetolo.

Il Solignano proverà invece l’assalto alla salvezza diretta nello scontro in casa del Brescello, match delicato invece per il Terme Monticelli che è caduto in zona play out e ospiterà la quinta in classifica, la Bobbiese, che vorrà invece mantenere la zona play off. La capolista Pontenurese che sta attraversando un momento di difficoltà ospiterà il Vigolo Marchese in piena lotta salvezza, mentre l’altra capolista, la Gotico Garibaldina, ospiterà l’Alsenese che a sua volta deve cercare di portarsi in salvo.