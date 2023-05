Promozione, Girone A: 90' per sognare

Arriva l’ultima giornata di regular season e per alcune squadra sarà il momento della verità. In particolare per il Tonnotto che si sta giocando la promozione diretta con la Pontenurese. I tuttineri giocheranno in casa contro Il Cervo che deve trovare gli ultimi punti per la salvezza, mentre i piacentini saranno in casa di un Carignano senza più ambizioni e obiettivi.

Nella parte bassa invece saranno 90 minuti decisivi per il Fornovo Medesano che sarà in casa di un Noceto già quasi in vacanza, e per altre tre parmensi. Si tratta del Solignano appeso alle ultime speranze che avrà lo scontro direttissimo con il Vigolo Marchese con cui attualmente si trova a pari punti in fondo alla classifica. A doverci provare c’è anche il Terme Monticelli che sarà in casa della Gotico Garibaldina già sicura dei play off e infine il Team Traversetolo che andrà sul campo di un Brescello ormai salvo dopo un campionato complicato.

Nel giro della lotta per la salvezza c’è anche l’Alsenese che ospiterà il Felino. In ultimo la Bobbiese, che contende con la Gotico Garibaldina il miglior piazzamento per i play off, giocherà sul campo del Carpaneto Chero.