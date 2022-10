Promozione, Girone A: Carignano a caccia della vetta

Parte con l’anticipo di domani tra Gotico Garibaldina e Carpaneto Chero il quinto turno del Girone A di Promozione che proseguirà poi domenica con tutte le parmensi in campo. Il Fornovo Medesano sarà in casa dell’Alsenese dopo aver lasciato la testa della classifica, mentre il Carignano che è salito domenica scorsa al secondo posto, giocherà in casa contro il Solignano ancora fermo ad un punto solo.

Cerca ancora il primo punto invece il Noceto che torna in casa per ospitare Il Cervo in uno dei tre derby parmensi di giornata, l’ultimo dei quali sarà Terme Monticelli-Felino. Il Tonnotto proverà a confermarsi giocando in casa del Brescello che è l’unica squadra, insieme al Noceto, ancora a zero punti. Infine il Team Traversetolo ospiterà il Vigolo Marchese per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica staccando gli avversari di giornata e sarà derby tra Pontenurese e Bobbiese.