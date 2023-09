Promozione, Girone A: una domenica senza derby per le parmensi

Seconda giornata di campionato per il Girone A di Promozione che vede impegnate tutte le parmensi alle 15.30 di domenica 10 settembre. Occasione per volare via per il Noceto che dopo il netto successo della scorsa settimana fuori casa, tornerà tra le mura amiche per affrontare il Campagnola, anch’esso reduce da una vittoria.

Il Felino invece, che deve riscattare la sconfitta casalinga proprio nel derby contro i gialloblù, andrà in casa di un Carpaneto Chero che a sua volta proviene da una sconfitta. Bella sfida tra Gotico Garibaldina e Carignano che vogliono provare ad imporsi fin dalle prime battute di questa stagione.

Il Cervo vuole cercare i primi punti contro un Boretto che nella scorsa giornata ha pareggiato, mentre il Real Sala Baganza vuole provare a vincere la prima partita dopo la promozione e lo farà in casa contro l’Alsenese ancora a zero punti.

Il Fornovo Medesano andrà invece in trasferta in casa della Sarmatese per cominciare a vincere dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana. Sugli altri campi si giocheranno Luzzara-Pontenurese, Riese-Bobbiese e Sammartinese-Castellana Fontana.