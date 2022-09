Promozione, Girone A: il programma della seconda giornata

Al via domani la seconda giornata del Girone A di Promozione con tanti scontri interessanti per le parmensi e tanti derby. La giornata si aprirà con l’anticipo del sabato alle 15 tra Terme Monticelli e Brescello, due squadre che l’anno scorso erano insieme nel Girone B. Le altre partite si disputeranno domenica alle 15.30 e vedranno tre scontri tra parmensi, nel dettaglio si tratta di Felino-Carignano, match che si preannuncia pieno di emozioni; Futura Fornovo Medesano-Team Traversetolo, con i padroni di casa ormai esperti della categoria e gli ospiti neopromossi.

Tonnotto San Secondo-Solignano, sfida proibitiva per i neopromossi che andranno a giocare in casa di una delle potenze della scorsa stagione. Il Cervo ospiterà un’altra neopromossa, il Carpaneto Chero, per dare continuità alla vittoria nella prima di campionato, infine il Noceto sarà ospite della Pontenurese per cercare i primi punti della stagione. Sugli altri campi si giocheranno Bobbiese-Gotico Garibaldina e Vigolo Marchese-Alsenese.