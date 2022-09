Promozione, Girone A: apre la giornata il derby tra Carignano e Il Cervo

Parte domani la terza giornata del Girone A di Promozione con l’anticipo tra Carignano e Il Cervo che si disputerà alle 15. Domenica alle 15.30 saranno invece impegnate il Solignano a caccia della prima vittoria sul campo dell’Alsenese. Trasferta anche per il Fornovo Medesano che sarà sul campo nella neopromossa Carpaneto e dopo due vittorie cerca il tris in campionato.



Continuano le trasferte per le parmensi con il Tonnotto che deve risalzarsi e ci proverà sul campo della Gotico Garibaldina e il Terme Monticelli cerca invece conferme in casa della Pontenurese. Derby poi per il Team Traversetolo che cerca i primi punti ospitando il Felino; a Brescello arriva invece il Vigolo Marchese.Chiuderà la giornata il match tra Noceto e Bobbiese, due squadre che si sono contese il terzo posto nello scorso campionato finendo poi ai play off, in programma domenica alle 16.30.