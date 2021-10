Promozione, Girone A: sfida in coda tra Il Cervo e Viarolese, Noceto-Fornovo è già big match

Partite interessanti domani per le parmensi del Girone A di Promozione, con il Noceto capolista che affronta una delle squadre più in forma del momento

Non vuole smettere di vincere il Noceto che da capolista, insieme alla Bobbiese, affronterà domani il derby contro un’altra squadra in strepitosa forma come il Fornovo Medesano che arriva dal passaggio del turno in Coppa Italia e dalla vittoria per 3-0 contro il Tonnotto. Quest’ultimo invece cercherà di rifarsi subito ospitando la Pontenurese per riprendere il cammino verso la parte alta della classifica che ora sembra già lontana.

Il Fiore Pallavicino, dopo la vittoria ai danni della Viarolese, ospiterà l’Alsenese che sta facendo bene in questa prima parte di campionato e che arriva dalla vittoria contro il Carignano. Proprio i giallorossi vogliono riprendere il cammino lasciato prima di domenica scorsa, con una bella fila di vittorie tra campionato e Coppa e domani affronteranno in casa la Bobbiese in un match di fuoco. Deve rifarsi dalla sensatissima sconfitta per 6-0 contro il Castellana la Langhiranese che nella quarta giornata ospiterà il Gotico Garibaldina frenato alla terza giornata dal Noceto.

Il secondo derby di giornata poi sarà tra il Cervo e la Viarolese, rispettivamente ad uno e zero punti in classifica: entrambe cercano a tutti i costi la vittoria per ritrovare morale e riprendere il cammino verso la salvezza. Il settimo match in programma domani alle 15.30 è il derby piacentino Vigolo Marchese-Castellana Fontana.