Promozione, Girone A: domani si riparte col recupero della quattordicesima giornata

Ufficialmente il campionato di Promozione riprenderà domenica prossima, ma domani scenderanno in campo il Girone A e il Girone B, oltre ad una partita del Girone C, per recuperare il quattordicesimo turno che era stato rinviato per l’impraticabilità della maggior parte dei campi dovuta all’abbondante nevicata che aveva colpito il parmense, il piacentino e l’Appennino in generale nel weekend dell’11 e 12 dicembre.

Si riprende dunque con il Tonnotto San Secondo che aveva conquistato la vetta, anche se condivisa col Castellana Fontana, che giocherà in casa contro il fanalino di coda Viarolese, ancora ferma ad un punto. Unico altro derby parmense di giornata sarà quello tra Langhiranese, a caccia di punti salvezza, e Futura Fornovo Medesano che ha già giocato domenica scorsa per ripetere il match annullato contro il Vigolo Marchese.

Proprio in casa di quest’ultimo scenderà in campo il Carignano che dalla quarta posizione vuole rimanere sulla scia delle prime, mentre il Noceto, quattro punti più indietro rispetto ai giallorossi, ospiterà la Pontenurese per uno scontro di metà classifica. Il Cervo era riuscito nel finale del 2021 a portarsi fuori dalla zona play out e cercherà di rimanere a distanza partendo dal difficile scontro di domani contro l’Alsenese, terza in classifica. Punti pesanti servono invece al Fiore Pallavicino che penultimo, con cinque punti, affronterà il match casalingo contro la Bobbiese che, dopo un avvio sorprendente di stagione da capolista, è scivolata al sesto posto.