Promozione, Girone A: solo un pareggio nel recupero della quattordicesima giornata

Non cambia di molto la classifica del Girone A di Promozione dopo il recupero della quattordicesima giornata, dal momento che le prime sei hanno tutte vinto, mentre le ultime hanno perso, con l’unica eccezione del pareggio pirotecnico tra Langhiranese e Futura Fornovo Medesano. Continuano a correre appaiate davanti a tutti il Castellana Fontana, vincente contro la Gotico Garibaldina, e il Tonnotto San Secondo che ha conquistato i tre punti nel derby contro il fanalino di coda Viarolese.

Vittoria anche per Carignano e Noceto, rispettivamente contro Vigolo Marchese e Pontenurese. Il Fiore Pallavicino è stato sconfitto in casa dai piacentini della Bobbiese, così come Il Cervo che ha subito un poker dall’Alsenese. Si sono dunque allungate le distanze tra le pretendenti alla promozione e le squadre in lotta per la salvezza, ma le distanze per gli scontri diretti non sono cambiate.