Promozione, Girone A: Langhiranese-Noceto sabato sera, Tonnotto vuole ritrovare la vittoria

Sarà l’anticipo del sabato sera della quinta giornata del Girone A di Promozione il derby tra Langhiranese e Noceto; il match è in programma per le 20,30 e vedrà affrontarsi due squadre ferite: i padroni di casa sono reduci dalla terza sconfitta in campionato contro la Gotico Garibaldina, mentre gli ospiti sono stati fermati da un pareggio a reti inviolate dal Fornovo Medesano e hanno perso la testa della classifica.

Le altre partite si giocheranno tutte regolarmente domenica alle 15,30 e sarà derby anche tra Futura Fornovo Medesano e Fiore Pallavicino con questi ultimi che non riescono a lasciare le zone basse della classifica e arrivano da una sconfitta contro l’Alsenese. Il Tonnotto cerca una vittoria che non arriva dalla prima giornata e lo farà in casa del Castellana Fontana che è a sole due lunghezze dalla testa della classifica, occupata ora dalla Bobbiese che, dopo la vittoria sul Carignano, domenica andrà in casa della Viarolese reduce dal suo primo punto conquistato nell’1-1 contro Il Cervo.

Quest’ultimo proverà a centrare la prima vittoria in campionato andando a giocare in casa della Gotico Garibaldina, mentre il Carignano cercherà di rifarsi in casa della Pontenurese che arriva dal pareggio contro il Tonnotto. La settima gara di giornata sarà il derby piacentino Alsenese-Vigolo Marchese.