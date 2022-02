Promozione, Girone A: domani si rigioca Vigolo Marchese-Futura Fornovo Medesano

Si giocherà domani, o per meglio dire, si rigiocherà domani il match di Promozione tra i piacentini del Vigolo Marchese e i parmensi del Futura Fornovo Medesano. La partita, già disputata lo scorso 4 dicembre e vinta per 1-2 dal Fornovo Medesano, era stata poi annullata per un errore dell’arbitro che non aveva visto la palla entrare in rete in occasione di un rigore calciato dai padroni di casa e non aveva assegnato la rete erroneamente, determinando così un risultato sbagliato.

Dopo vari rinvii a causa del Covid e dato lo slittamento di tutto il campionato, la partita è stata rimessa in programma per domani alle 14,30. Domenica prossima invece si recupererà la giornata persa a causa delle nevicate di metà dicembre e il 27 febbraio il campionato di Promozione riprenderà il suo regolare corso da dove era stato interrotto.