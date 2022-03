Promozione, Girone A: esulta il Tonnotto, bene anche Carignano e Noceto

Grande prova di forza del Tonnotto San Secondo che ha battuto il Castellana Fontana nello scontro direttissimo per la testa della classifica e ha staccato così gli avversari di tre punti rimanendo solo in vetta. Ne ha approfittato il Carignano che, vincendo per 4-3 in casa contro la Pontenurese, si è portato a soli quattro punti dalla nuova seconda, il Castellana Fontana appunto.

Non molla nemmeno l’Alsenese, ancora a tre punti dai giallorossi parmensi, che ha vinto nel derby in casa del Vigolo Marchese; bella prova del Noceto che si è portato in quinta posizione sorpassando la Bobbiese a seguito della vittoria conseguita nell’anticipo del sabato contro la Langhiranese che è rimasta così al terzultimo posto. A propiziare il sorpasso del Noceto sui neroverdi è stata la grande vittoria ottenuta in terra piacentina dalla Viarolese che ha conquistato il suo primo bottino pieno in stagione portandosi a quattro punti, anche se la situazione è ormai gravemente compromessa.

Il Cervo ha messo in cascina un altro punto importante per la salvezza pareggiando contro i diretti concorrenti della Gotico Garibaldina. Infine anche Fiore Pallavicino e Futura Fornovo Medesano hanno pareggiato a reti inviolate, laniando invariata la loro posizione in classifica con i primi penultimi e i secondi a tre punti dalla zona play out.