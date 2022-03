Promozione, Girone A: cade il Tonnotto, bene il Carignano

Brutta battuta d’arresto per il Tonnotto San Secondo che, perdendo in casa della Gotico Garibaldina per 3-0, si è fatto raggiungere nuovamente dal Castellana Fontana dopo averlo distanziato di tre punti vincendo lo scontro diretto. I piacentini hanno avuto la meglio sul Noceto e si sono riportati in testa alla classifica, dove comunque i parmensi sono in vantaggio per gli scontro diretti.

Si è avvicinato però alla testa della classifica anche il Carignano che potrà tentare l’assalto in questo finale di campionato trovandosi a soli quattro punti dalle prime due dopo la vittoria ottenuta ieri in casa della Viarolese, ormai destinata alla retrocessione diretta avendo ancora solo quattro punti all’attivo. Ha perso terreno invece l’Alsenese che si è fatta avvicinare dalla Bobbiese, vincente nello scontro diretto nel derby tra le due piacentine. Esce dalla zona play off così il Noceto, sorpassato dalla Bobbiese, dopo la sconfitta in casa del Castellana.

Torna ad inguaiarsi Il Cervo che ha perso nell’anticipo di sabato in casa di un ottimo Fornovo Medesano e le due parmensi si trovano ora rispettivamente a quattro e tre punti dalla quintultima, ovvero il Gotico Garibaldina che ha battuto a sorpresa il Tonnotto. Anche il Vigolo Marchese ha fatto un buon passo verso un tentativo di salvezza diretta vincendo in casa della Langhiranene e condannando i grigiorossi alla penultima posizione, raggiunti dal Fiore Pallavicino che ha pareggiato contro la Pontenurese.