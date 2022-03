Promozione, Girone A: il Tonnotto non molla, Viarolese ancora a un punto

Continuano a viaggiare appaiate Tonnotto San Secondo e Castellana Fontana, entrambe vincenti ieri e prossime allo scontro diretto che si giocherà domenica prossima in casa dei tuttineri. I parmensi hanno ottenuto ieri tre punti in casa della Pontenurese, mentre i piacentini avevano vinto nell’anticipo di sabato contro il Vigolo Marchese.

Lo scontro diretto d’alta classifica tra Bobbiese e Carignano è finito in parità, così le due squadre sono rimaste a distanza di quattro lunghezze l’una dall’altra con i giallorossi terzi, a sette punti dalle prime due. Sconfitta casalinga invece per l’Alsenese, rimasta quarta, per mano di un ottimo Fiore Pallavicino che, pur rimanendo penultimo, ha avvicinato Vigolo Marchese e Langhiranese, uscita sconfitta ieri nello scontro salvezza in casa del Gotico Garibaldina con il pesante passivo di 5-0.

Notte fonda per la Viarolese, ancora ferma a un punto dopo la sconfitta interna contro Il Cervo che invece si è portato a sette punti dalla zona play out e comincia a vedere la luce della salvezza diretta. Si è inguaiato invece il Fornovo Medesano, sconfitto in casa per 0-6 nel derby col Noceto che ora è ad un solo punto dalla Bobbiese quinta in classifica.