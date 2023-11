Promozione, Girone A: il Fornovo Medesano entra nei play off, bene il Noceto

Basta un punto alla Futura Fornovo Medesano per entrare nei play off dopo la decima giornata del Girone A di Promozione giocata nell’infrasettimanale di Ognissanti. La squadra di Piscina gioca sul campo della Sammartinese passando in vantaggio al 13’ con Traorè; i padroni di casa trovano poi il pareggio nel finale all’88’ quando non c’è più tempo per recuperare, ma visti i risultati di giornata è sicuramente un punto che vale molto per FFM

Si tira fuori dalla zona calda invece il Noceto che esce dal guscio e si impone per 2-1 in casa contro la capolista Gotico Garibaldina. Ospiti avanti all’8’ con Spotti, poi i gialloblù reagiscono subito e il minuto successivo trovano già il pareggio con Simone, poi al 37’ è Zeffrini a decidere l’incontro.

Derby salvezza tra Il Cervo e Real Sala Baganza vinto dai neroverdi che passano però in svantaggio al 22’ quando Tommasini trasforma un calcio di rigore. Al secondo minuto di recupero del primo tempo i padroni di casa pareggiano con Delnevo e al 77’ arriva la decisiva rete di Forti.

Sconfitte invece per Carignano e Felino, rispettivamente sui campi di Boretto e Campagnola. I giallorossi perdono di misura ed escono momentaneamente dalla zona play out, mentre i rossoblù rimediano tre reti a zero e rimangono così a quindici punti in classifica.

Sugli altri campi l’Alsenese non approfitta del tutto della sconfitta della capolista e pareggia a reti inviolate in casa della Bobbiese. La Pontenurese prova a muovere la classifica vincendo per 2-1 in casa del Castellana Fontana, finiscono invece 2-2 Riese-Luzzara e Sarmatese-Carpaneto Chero.