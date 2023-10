Promozione, Girone A: solo pareggi e sconfitte per le parmensi

Non cambiano molto le posizioni in classifica delle parmensi dopo la settima giornata di campionato. Tanti infatti sono stati i pareggi a partire da quello maturato nell’anticipo di sabato tra Real Sala Baganza e Noceto che hanno chiuso a reti inviolate.

Ieri poi anche il Carignano ha pareggiato, per 1-1, in casa, contro la Bobbiese, mentre il Felino ha fatto 2-2, sempre tra le mura amiche, contro il Boretto. Sconfitte invece per Fornovo Medesano e Il Cervo, rispettivamente contro Riese e Luzzara.

Sugli altri campi la capolista Gotico Garibaldina ha cinto per 2-1 contro il Carpaneto Chero, il Castellana Fontana ha battuto l’Alsenese a domicilio per 1-0, vittoria interna per 2-1 del Campagnola sulla Sarmatese e netto 3-0 della Sammartinese sul campo della Pontenurese.