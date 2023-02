Promozione, Girone A: Tonnotto in risalita, male Solignano e Traversetolo

Bella prova di forza del Tonnotto San Secondo nella ventunesima giornata del Girone A di Promozione. I tuttineri si sono imposti in casa del Carignano per 3-1 e hanno staccato i giallorossi in classifica dopo averli raggiunti la scorsa settimana. Ora la prima posizione è a otto punti occupata dalla Pontenurese che ieri è stata fermata sul pareggio da un buon Felino, ora a più quattro sulla zona play off.

Nel mezzo in seconda posizione c’è invece la Gotico Garibaldina ad una sola lunghezza dalla vetta dopo la vittoria ottenuta ieri in casa contro un Solignano combattivo che non riesce nell’assalto alla salvezza. Sconfitta in fondo alla classifica anche per il Team Traversetolo che in casa ha subito due reti dalla Bobbiese (1-2) ed è rimasto ultimo a sette punti dalla quartultima che attualmente è il Terme Monticelli.

I biancocelesti sono in caduta libera dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Fornovo Medesano che invece salta fuori dalla zona play off e si porta a più tre dall’Alsenese (ieri vittoriosa per 1-0 contro il Carpaneto Chero) e dal Cervo che nell’anticipo del sabato ha perso nello scontro diretto in casa del Brescello. Fa un bel salto in avanti invece il Noceto che ieri ha vinto per 1-0 contro il Vigolo Marchese e si è portato alle spalle dei play off.