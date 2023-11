Promozione, Girone A: il Fornovo Medesano scala la classifica, bene anche il Noceto

Il Fornovo Medesano torna ad entrare nei play off dopo aver battuto per 3-1 il Felino che ora dista solo un punto in classifica. Crescenzi la sblocca all’11’, Ferrari raddoppia al 25’, poi arriva la rete dei rossoblù con Pioli al 39’ e all’88’ la chiude definitivamente Traorè.

Buona prova del Noceto che risale battendo di misura la Sammartinese grazie alla rete di Cazzato su rigore al 28’, mentre è notte fonda per Il Cervo che per in casa 4-1 contro la Riese. Pareggio per 1-1 per il Carignano in casa della Pontenurese (75’ Talignani, 88’ Bamba su rigore); i giallorossi vengono così sorpassati dalla FFM.

Un buon punto infine per il Real Sala Baganza nello scontro diretto per la salvezza contro il Boretto (63’ Tommasini, 92’ Tamagni). Sugli altri campi vittoria della Sarmatese in casa dell’Alsenese per 3-1; reti inviolate tra Carpaneto e Castellana Fontana, vittoria per 3-1 della Gotico Garibaldina sulla Bobbiese. Corsaro il Campagnola che vince per 4-2 sul campo del Luzzara.