Promozione, Girone A: vince solo la FFM, pari per Felino e Carignano

Nel Girone A di Promozione vince solo il Fornovo Medesano tra le parmensi nell’ottava giornata di campionato. I tre punti per la squadra di Piscina arrivano sul campo del Cervo grazie alle reti di Venturini e Adoro, mentre per i neroverdi va a segno Aurely per l’1-2 finale.

Pareggi poi per il Felino e il Carignano, ripetitivamente sui campi di Bobbiese e Castella Fontana. Per i rossoblù sono stati Mora, Metti e Di Giuseppe a segnare e a rispondere per i piacentini sono stati Rossi, Bernazzani e Guglielmetti. Il Carignano invece è passato in svantaggio dopo la rete di Domenichetti e ha recuperato con Di Mauro.

Sconfitta che sa di beffa per il Real Sala Baganza che ha perso in casa del Carpaneto Chero per mano di Dametti a segno al 94’. Disfatta casalinga invece per il Noceto a cui non è bastato il gol al 20’ di Zeffrini: il Luzzara ha ribaltato nella ripresa con Parisi e Nunziata.

Sugli altri campi è arrivato un pareggio per 1-1 tra Boretto e Campagnola, la Pontenurese ha vinto per 2-0 in casa della Riese, mentre 1-2 è finita Sarmatese-Gotico Garibaldina. La Sammartinese poi ha perso in casa per mano dell’Alsenese col finale di 2-4.

Ora Carignano e Felino sono a 12 punti ai margini della zona play off, segue il Fornovo Medesano ad un punto di distanza insieme al Real Sala Baganza. Noceto e Il Cervo sono invece penultima e ultima, rispettivamente con 6 e 5 punti. Al comando c’è sempre la Gotico Garibaldina con 21 punti.