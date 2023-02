Promozione, Girone A: Solignano in risalita, crolla il Terme Monticelli

Ancora uno stop pesante per la Pontenurese che questa volta viene fermata dal Cervo che fa 4-1 in casa contro la capolista, ormai raggiunta dal Gotico Garibaldina che pareggia in casa del Fornovo Medesano, bravo a fare un punto che muove la classifica in ottima salvezza.

Vincono Tonnotto e Carignano, rispettivamente in casa contro il fanalino di coda Team Traversetolo (sempre più proiettato verso la retrocessione) e in trasferta sul campo dell’Alsenese: le due parmensi rimangono così in zona play off distanziate solo da tre punti in favore dei tuttineri. Si avvicina agli spareggi promozione anche il Felino che vince lo scontro diretto in casa della Bobbiese, mentre non approfitta dell’occasione il Noceto che perde in casa di un ottimo Solignano i piena risalita per centrare la salvezza.

Brutta situazione poi per il Terme Monticelli che perde in casa del Vigolo in uno scontro diretto per la salvezza e rimane invischiato in penultima posizione al pari degli avversari di giornata e del Solignano. Pareggio tra Carpaneto Chero e Brescello per 1-1, con la posizione di metà classifica che rimane invariata per entrambe.