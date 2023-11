Promozione, Girone A: Felino e Carignano risalgono, male Il Cervo

Buona giornata per le parmensi del Girone A di Promozione, con tante vittorie, un solo pareggio e due sconfitte. Risalgono la classifica Felino e Carignano che tornano in zona play off dopo aver vinto rispettivamente contro Alsenese e Sarmatese.

I rossoblù in trasferta hanno vinto per 2-1 con le reti di Dove e Salomone, mentre per i piacentini è andato a segno Cocchi. I giallorossi hanno vinto invece in casa per 4-1 con reti di Mantelli, Di Mauro e doppietta di Russo; per la Sarmatese ha segnato il gol che ha sbloccato il match Foppa.

Derby tra Noceto e Il Cervo vinto dai gialloblù per 2-0 con reti di Novellino e Ajdini: ora i padroni di casa sono a metà classifica, mentre i neroverdi sempre ultimi con otto punti. Risale e si porta a metà classifica anche il Real Sala Baganza dopo la vittoria per 2-1 contro il Castellana Fontana con reti di Parenti e Tommasini, mentre per i piacentini a segno Groppi.

L’unico pareggio per le parmensi è quello della Futura Fornovo Medesano che fa 1-1 contro il Boretto andando in svantaggio al 26’ quando Carlucci trasforma un rigore, poi al 36’ risponde Crescenzi per l’1-1 finale. La squadra di Squeri esce però momentaneamente dai play off.

Sugli altri campi il Carpaneto Chero si è imposto per 2-0 sulla Riese, mentre la capolista Gotico Garibaldina è stata fermata sul pareggio in casa dalla Sammartinese. La Bobbiese corsara ha vinto in casa del Luzzara e infine la Pontenurese ha battuto per 4-2 il Campagnola.