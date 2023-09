Promozione, Girone A: il Noceto la migliore della prima giornata

E’ iniziato col botto il campionato del Noceto che ha ottenuto la differenza reti migliore nella prima giornata del Girone A di Promozione. I gialloblù si sono infatti imposti per 3-0 sul campo del Felino, conquistando tre punti e a andando quindi in vetta alla classifica insieme alle altre vincitrici della prima giornata.

A portarsi subito avanti sono stati la Gotico Garibaldina che ha vinto per 1-0 sul campo dell’Alsenese, il Campagnola che si è imposto per 2-0 contro Il Cervo, il Carignano che ha vinto per 2-0 in casa contro il Carpaneto Chero e la Sarmatese brava a domare con il punteggio di 3-1 il Castellana Fontana a domicilio.

Ad un punto invece seguono le squadre che hanno ottenuto un pareggio, ovvero Bobbiese e Sammartinese che hanno concluso sull’1-1, stesso finale anche per Boretto-Riese, Futura Fornovo Medesano-Luzzara e Pontenujrese-Real Sala Baganza.