Promozione, Girone A: gran colpo del Cervo, bene Carignano e Tonnotto

Continuano a inanellare vittorie Tonnotto San Secondo e Castellana Fontana: le due squadre sono protagoniste di un duello a distanza per la testa della classifica. I tuttineri hanno vinto ieri nel derby contro il Futura Fornovo Medesano che è sceso al sestultimo posto, con ancora sei punti dalla zona play out, mentre i piacentini hanno sconfitto la Langhiranese, scesa al terzultimo posto e sorpassata dal Gotico Garibaldina che ha rifilato una ‘manita’ al Noceto, rimasto così solo al sesto posto.

E’ risalita tra le prime cinque invece la Bobbiese che ha vinto il derby con il Vigolo Marchese e si è avvicinata all’Alsenese, sconfitta da un ottimo Carignano che ha sorpassato così la squadra di Alseno e si è portato al terzo posto in solitaria, mantenendo cinque punti di distanza dalle prime due. In ottica salvezza invece è stata molto importante la vittoria del Cervo, che ha fatto cinque gol alla Pontenurese e si è portato a sette punti dalla zona rossa, sorpassando proprio gli avversari di giornata e il Fornovo Medesano; lo scontro diretto tra le ultime due è finito in favore del Fiore Pallavicino che, battendo la Viarolese, ha staccato l’ultimo posto di tre punti, portandosi a più sette.