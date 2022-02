Promozione, Girone A: Tonnotto derby con Fornovo Medesano, Fiore Pallavicino-Viarolese in anticipo

Ricomincia oggi da dove era rimasto il campionato di Promozione, che di fatto era già ripartito domenica scorsa con il Girone A e B per il recupero della quattordicesima giornata. Si gioca questo weekend la sedicesima giornata del Girone A che parte oggi con l’anticipo tra Fiore Pallavicino e Viarolese, due squadre in grave difficoltà in classifica con i primi penultimi a cinque punti e i secondi ultimi ancora fermi ad un solo punto.

Importante per la salvezza anche lo scontro diretto che si giocherà domani tra Il Cervo e Pontenurese, entrambe attualmente fuori dalla zona play out, ma non abbastanza da poter stare tranquille. Cerca punti salvezza anche la Langhiranese che proverà a fare un piacere al Tonnotto fermando il Castellana Fontana che è pari ai tuttineri in classifica al primo posto.

I parmensi del Tonnotto San Secondo sono attesi dal complicato derby contro il Futura Fornovo Medesano, squadra che ha dato filo da torcere a tante in questo campionato e che vuole arrivare alla salvezza il prima possibile. Scontro diretto per le zone alte invece quello tra Carignano e Alsenese: entrambe vogliono rimanere tra le prime cinque, così come il Noceto che ospiterà la Gotico Garibaldina. Infine il Vigolo Marchese affronterà il derby contro la Bobbiese che prova a rifarsi sotto per la lotta verso la promozione dopo un periodo difficile.